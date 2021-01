Dr Mama Cissé annonce une répression dans le Borgou

Répression dans le département du Borgou face à l’augmentation des cas de Covid-19. L’annonce a été faite le 18 janvier 2021 par le Directeur Départemental de la Santé le Colonel Ibrahim Mama Cissé lors d’un point de presse.

Avec la période d’harmattan, le nombre de cas positifs au Covid-19 augmente dans le département du Borgou et plus particulièrement dans la ville de Parakou. Selon le Directeur Départemental de la Santé du Borgou, le Médecin-Colonel Ibrahim Mama Cissé, le nombre de cas dépistés de décembre 2020 au 15 janvier 2021 est supérieur au nombre de cas dépistés les dix mois précédents.

Autrement dit explique-t-il, « en 45 jours nous avons eu dans le département du Borgou plus de cas que les 10 derniers mois ». À en croire M. Cissé, 88% de ces cas sont dans la commune de Parakou. Et ce malgré la sensibilisation des différentes couches de la population. « Nous avons même fait appel aux religieux, leaders, chefs traditionnels et têtes couronnées », informe-t-il.

Les populations ne respectent pas les mesures barrières. « Les gens ont délaissé les masques. Dans les mosquées, rares sont ceux qui portent les masques », se désole-t-il. Il en est de même dans les marchés et écoles. Les dispositifs de lavage des mains dans la plupart des services ne fonctionnent plus. Aussi, les attroupements se font-ils au mépris des mesures barrières.

Selon M. Cissé, la répression a commencé au CHUD Parakou avec les forces de l’ordre. Les agents de santé qui ne respectent pas les règles seront sévèrement punis. La phrase répressive va s’étendre aux autres communes du Borgou.

A.A.A

