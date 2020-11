Dr Adénikè Meguida Assani préconise des solutions dans sa thèse

l

Le département de géographie de l’Université d’Abomey-Calavi s’agrandit d’une nouvelle Docteur. Il s’agit de Adénikè Abêbi Meguida épouse ASSANI, elle a soutenu et obtenu ce grade avec la mention "très honorable avec félicitations du jury" le lundi 09 novembre 2020.

"Approvisionnement en eau de boisson et santé des populations de la commune des Aguégués (basse vallée de l’Ouémé-Bénin)". C’est l’intitulé de la thèse qu’a soutenue, lundi 09 novembre 2020, Adénikè Abêbi Meguida, au département de Géographie de l’Université d’Abomey-Calavi. L’impétrante a présenté ses travaux de recherche devant un jury composé d’éminents professeurs de la sous-région et du Bénin sous la direction du Professeur titulaire de géographie à l’UAC, Christophe Sègbè Houssou et la co-direction du Professeur titulaire de géographie à l’UAC, Euloge Ogouwalé.

Adénikè Abêbi Meguida a relevé que l’eau qui est une source de vie peut également être une source de mort quand elle est impropre à la consommation. Elle a démontré que la population de la Commune des Aguégués utilise plusieurs sources d’eau pour ses besoins. Il s’agit des eaux de la Soneb, les eaux de surface, les eaux de pluie, des adductions d’eau villageoise et des postes d’eau autonome et des eaux de forage de pompe à motricité humaine. Les analyses physico chimiques et bactériologiques de ces eaux ont montré qu’en dehors des eaux de la Soneb, toutes les eaux utilisées par la population sont contaminées par les coliformes fécaux, et les streptocoques fécaux et donc ne sont pas propres à la consommation humaine. Elle a démontré que l’eau de la Soneb est propre à la consommation et ne contient pas de germes. Mais arrivées dans les ménages, ces eaux sont contaminées. Elle en déduit que la contamination est liée à leur mode de transport et de conservation.

Le profil épidémiologique de la commune des Aguégués est dominé par le paludisme et les maladies diarrhéiques. Au Bénin depuis 2012, les pathologies liées à l’eau de boisson constituent les principales causes de mortalité des enfants de moins de 5 ans et font 200 décès par an.

Plusieurs facteurs sont à la base de la pollution des différentes sources d’eau dans la commune des Aguégués.il s’agit du comportement à risque des ménages le long de la chaine de l’eau (la collecte, le transport, le stockage, le traitement et les modes de manipulation de l’eau et de son utilisation au quotidien). Les facteurs environnementaux de la pollution de l’eau (à savoir le mode de gestion des ordures, des eaux usées et des excreta) et les facteurs climatiques.

La population est consciente du risque qu’il y a dans la consommation d’eau souillée et les comportements des ménages face a la maladie varie d’un ménage à un autre et s’apprécie à travers le type de service choisi.

La desormais Docteur a préconisé pour une pérennisation de l’approvisionnement et une réduction des affections liées aux eaux souillées dans la commune des Aguégués, la Gestion intégrée des ressources en eaux (GIRE) qui met la femme au cœur de la gestion des ressources en eaux, l’implication des autorités locales dans la sensibilisation des populations et la mise en état des infrastructures hydrauliques, la multiplication des séances d’Information, d’éducation de communication (IEC) et des Communications sur un changement de comportement (CCC) et surtout, le renforcement de l’intervention du service de l’hydraulique.

Les travaux de recherche de Adénikè Abêbi Meguida épouse ASSANI apparaissent donc comme un outil stratégique de prévention des affections causées par les eaux souillées dans la commune des Aguégués. Au terme de la soutenance, la doctorante a été déclarée admise avec la mention ‘‘très honorable avec félicitations du jury’’ au grade de Docteur.

11 novembre 2020 par