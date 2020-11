Dossi annonce sa séparation avec Willy Mignon

L’artiste Dossi n’est plus avec Willy Mignon. C’est à travers un message sur sa page Facebook qu’elle annonce la nouvelle au public après la naissance de sa fille. ’’Au fait, Wily et moi c’est fini.’’, a écrit Dossi sur sa page.

Absente de la scène depuis près d’un an, l’artiste Dossi annonce son retour pour bientôt. C’est pour raison de maternité qu’elle a disparu des antennes des radios et télévisions selon un post sur sa page Facebook. Dossi a saisi l’occasion pour annoncer de façon laconique la fin de ses relations avec l’artiste et manager Willy Mignon.

