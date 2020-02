Djègbadji et Houakpè-Daho connectées à la SONEB

Le ministre de l’eau et des mines, Samou Seidou Adambi a procédé officiellement ce jeudi 20 février 2020 à la mise en service d’ouvrages d’extension du réseau d’eau potable dans les localités de Djègbadji et Houakpè-Daho, dans la commune de Ouidah. La cérémonie a connu une forte mobilisation des populations, la présence du maire Célestine Adjanohoun, du représentant du directeur général de la SONEB et autres.

Le gouvernement de Patrice Talon œuvre pour parvenir à un taux de couverture intégrale en eau portable pour tous d’ici à l’an 2021. Les populations de Djègbadji et Houakpè-Daho privées d’eau portable bénéficient désormais d’ouvrages d’extension du réseau d’eau potable. Dans ces localités, la SONEB avait suspendu la fourniture d’eau en raison des installations réalisées en matériaux non adaptés notamment des tuyaux PVC, ce qui occasionnait des pertes d’eau.

En conseil des ministres du mercredi 19 décembre 2018, le gouvernement a autorisé l’extension du réseau de la Société nationale des Eaux du Bénin (SONEB) dans les localités de Djègbadji et Houakpè-Daho, dans la commune de Ouidah.

Selon Hugues Mehou, représentant du directeur général de la SONEB, les travaux ont consisté « à améliorer de façon optimale la desserte en eau portable des localités de Djègbadji et Houakpè-Daho à travers le remplacement de 6,5 km de tuyaux existants en PVC du réseau autonome des localités par des tuyaux PHD qui sont de haute densité ». Ces derniers ont été raccordés au réseau de la SONEB.

Les ouvrages mis en service sont évalués à plus de deux cent six millions de FCFA. 65% du coût des travaux ont été pris en charge par le Budget national.

« Le cercle vicieux de la misère et du dénouement a reçu un sacré coup dans nos localités parce que l’eau source de vie est désormais à notre portée », s’est réjoui René Gnida, élu communal et natif de la localité

Le représentant des Associations de développement de Djègbadji et Houakpè-Daho, Awoulou Fassinou, a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance à l’endroit du gouvernement.

Mme Célestine Adjanohoun, maire de la commune de Ouidah a remercié tous les acteurs qui ont œuvré pour la mise en service de ces ouvrages qui impactent la vie des populations.

Akpédjé AYOSSO

Quelques images

21 février 2020 par