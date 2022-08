Distel AMOUSSOU en parle avec BIO TCHANE

Distel Amoussou poursuit son périple politique auprès des acteurs politiques béninois. Il a rencontré dans l’après-midi de ce mercredi 24 août 2022, le secrétaire exécutif national du parti Bloc Républicain (BR), Abdoulaye Bio Tchané. La sécurisation des réformes en cours au Bénin était au cœur des échanges entre les deux hommes.



Distel Amoussou, journaliste émérite, consultant en communication fait bientôt une déclaration politique. A cet effet, il a entrepris depuis quelques jours, une série de rencontres avec les acteurs politiques du pays.

« Quand vous êtes un homme et que vous savez ce que vous avez à faire, vous savez ce que vous avez envie de faire, vous allez vers des personnes qui sont capables de vous conduire à faire ce que vous avez envie de faire », a-t-il confié au terme de l’audience avec le secrétaire exécutif national du Bloc Républicain. Avec le ministre d’Etat Abdoulaye Bio Tchané, il dit avoir exploré les possibilités et les outils pour la sécurisation des réformes en cours au Bénin, et pour lesquelles le BR a beaucoup œuvré.

Le Bénin prépare les élections législatives et les réformes en cours dans le pays ont commencé par être titillées, a informé le journaliste rassurant de la nécessité à appeler tous les acteurs majeurs autour de la sécurisation des racines de ces réformes, ou en d’autres circonstances, qu’elles soient appropriées par le peuple béninois.

Selon Distel Amoussou, on ne doit attribuer ces réformes à un président, ni à un gouvernement. Chaque Béninois fait-il savoir, doit en faire le socle du développement du pays.

Après le secrétaire exécutif national du Bloc Républicain, M. Amoussou s’est rendu chez le président du parti Union Progressiste le Renouveau, Joseph Djogbénou.

F. A. A.

25 août 2022