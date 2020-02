Didier Atchou et Kossi Sèdohoun, respectivement anciens directeur général, et directeur général adjoint de l’ex police nationale, ont été rétrogradés à la suite d’une décision de la Cour suprême datant du 20 février 2020. Ces officiers de police ont perdu leur grade de contrôleur général de la police.

La haute juridiction a rendu cette décision suite à un recours contentieux introduit par le contrôleur général de police, Jean Tozo. Ce dernier avait estimé que la nomination de ces anciens patron de la police nationale en 2015 violait les textes, notamment l’ancienneté de 04 ans au moins au grade de commissaire divisionnaire, avant celui de contrôleur général de police.

A cela s’ajoute la détention de diplôme d’études supérieures appliquées de police.

Didier Atchou et Kossi Sèdohoun ont été nommés à titre exceptionnel au grade de contrôleur général de police en 2015. Avec cette décision de la Cour suprême, ces deux anciens patrons de la police républicaine, redeviennent de commissaires principale de police.

