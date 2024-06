Le Bénin célèbre dès vendredi 28 juin, l’édition 2024 de la Fête internationale de la musique (FIM). En prélude à cet évènement culturel, le conseiller technique à la culture du ministre du tourisme, de la culture et des arts, Florent COUAO-ZOTTI, et le directeur du cinéma et des arts vivants (DCAV) de l’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC), Faissol GNONLONFIN, ont animé une conférence de presse dans la matinée du jeudi 27 juin 2024.

Le Bénin à l’instar de la communauté internationale célèbre la musique. Plusieurs soirées sont programmées dans le cadre de la célébration prévue pour le vendredi 28 et le samedi 29 juin 2024. Le directeur du cinéma et des arts vivants de l’ADAC a évoqué lors d’une rencontre avec la presse ce jeudi 27 juin 2024, la soirée de Cotonou qui aura lieu le vendredi 28 juin à 20 h au Palais des congrès ; et le concert à Parakou sur la place Tabera. Ces deux évènements suivant les explications de Faissol GNONLONFIN, seront marqués par la prestation de 20 artistes aussi bien à Cotonou qu’à Parakou. A Cotonou, le public pourra vibrer sous les rythmes et les sons des artistes tels que Pélagie la Vibreuse, Sabirath, Miss Espoir, Tilda Toussaint, et plusieurs autres. A Parakou, Star Féminine Band, Ayodélé, Kalamoulai, et bien d’autres artistes vont tenir en haleine, les mélomanes.

Sur les critères ayant présidé à la sélection de ces artistes, Faissol GNONLONFIN a évoqué la sortie de singles, la performance au cours de l’année, et la révélation. Il y a eu un mélange constitué d’artistes confirmés, ceux qui font leur promotion, et d’autres dont le public n’a jamais entendu parler. L’idée d’après lui, est de donner l’opportunité aux artistes qui n’ont pas l’habitude de prester sur certaines scènes, de s’exprimer.

A ces deux grandes manifestations, s’ajoutent plusieurs autres soirées à Porto-Novo et à Parakou dans le septentrion, pour ce qui concerne la musique traditionnelle. Ces différentes manifestations selon le DCAV, seront suivies dimanche 30 juin, d’une soirée de Jazz à la plage de Fidjrossè.

Le FIM selon le conseiller technique à la culture du ministre du tourisme, s’inscrit dans une double tradition. La première, vieille de 30 ans, remonte selon Florent COUAO-ZOTTI, aux années 1992, avec l’ex Centre culturel français de Cotonou (CCF), devenu Institut français, à travers l’organisation d’évènements musicaux à Cotonou et à Parakou. Il s’agissait selon lui, de moments de fête et de convivialité très enthousiasmants qui permettaient aux différents acteurs de la chaîne musicale (amateurs, professionnels, semi professionnels), de se produire, et d’investir les espaces publics pour pouvoir s’exprimer, et d’exposer leurs potentiels. Ce qui a permis de révéler plusieurs talents, que ce soit la musique traditionnelle, ou la musique moderne d’inspiration traditionnelle.

L’autre tradition du FIM selon le conseiller, est qu’il s’inscrit dans le calendrier local des différentes manifestations qui rythment la saison artistique au Bénin, la musique notamment. Florent COUAO-ZOTTI a cité la fête de la musique ; la fête de l’indépendance, qui permet également à plusieurs artistes du Nord au Sud de s’exprimer ; et enfin, les nuits artistiques et culturelles de Cotonou, qui constituent selon lui, « un autre label de qualité » destiné aux « créateurs les plus créatifs » ; de musiciens qui se sont révélés de façon incontestable durant toute la saison.

F. A. A.

