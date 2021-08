Deux salles de classe en réhabilitation à l’Epp de Sègbohouè

A la rentrée 2021-2022, les élèves de l’Ecole Primaire Publique (EPP) de Sègbohouè, dans la commune de Kpomassè, département de l’Atlantique, pourront étudier dans deux nouvelles salles de classe réhabilitées et équipées de tables-bancs. Cette initiative est l’oeuvre des Ong ADEE (Aide au Développement Educatif et Environnemental) et Afrique Pleine d’Avenir (APA France) sur financement de Gasole et d’un ancien apprenant de l’établissement Luc Nkombe Viho.

Le vieux module de deux salles de classe, qui a cessé d’abriter les apprenants de l’EPP Sègbohouè depuis 2011 pour raison de sécurité sera entièrement réfectionné. Les travaux de réhabilitation du bâtiment ont démarré lundi 02 août 2021 à travers une cérémonie de lancement tenue en présence des autorités locales, des représentants des donateurs, des enseignants, des parents et élèves de l’établissements.

Le Directeur de l’EPP Sègbohouè s’est dit ravi du lancement des travaux. « Je remercie toutes les ONG et Associations qui ont permis que le rêve des années, celui de la réhabilitation de ce module de deux classes soit une réalité cette année 2021 », s’est réjoui Daniel Kouété Acakpo, directeur de l’Ecole Primaire Publique (EPP) Sègbohouè.



C’est le même sentiment de joie qui anime l’un des donateurs.« Nous sommes très heureux de voir l’aboutissement de ce projet, l’aboutissement de longs mois de travail avec Gasole. C’est un projet qui nous tient particulièrement à cœur par l’importance de la construction des modules de classes et par l’urgence de la situation. Nous sommes très ravis de pouvoir offrir la possibilité aux enfants d’étudier dans de meilleures conditions et pouvoir avoir un impact positif sur leur réussite scolaire. C’est vraiment l’objectif de l’association », a expliqué Léa Coilier, représentante de APA France au Bénin.

Pour Jules André, Président de l’Association Gasole, tout ceci a été possible grâce aux membres de l’association APA et à toute l’équipe des bénévoles de l’association Gasole en France, qui a permis de récolter les financements pour le projet.

Pour le représentant du maire, la réfection du bâtiment est un acte salutaire pour l’EPP qui a besoin de modules pour accueillir les 400 candidats qui y composent à l’examen du Certificat d’Etudes Primaire (CEP) chaque année.



« L’événement pour lequel nous sommes ici est d’une grande importance en ce sens que des modules nous en souffrons, alors qu’ici, c’est un centre d’examen (...) », a confié Alphonse Codo, 2ème adjoint au maire de Kpomassè, représentant le maire.

Les apprenants de l’EPP auront accès au bâtiment à la prochaine rentrée 2021-2022 selon le responsable de l’entreprise en charge des travaux de réfection. « Nous tenons à commencer la rentrée 2021-2022 avec les élèves dans ces salles de classe. Déjà au plus tard le 15 septembre 2021, dans 45 jours maximum, nous allons livrer le bâtiment », a promis Serge Bruno Amoussou, responsable de l’entreprise Ayi-Africa en charge des travaux.

100 tables-bancs offerts par Luc Nkombe Viho

Quant au mobilier à disposer dans les salles à l’issue de la réhabilitation, Luc Nkombe Viho y à penser avant même la fin des travaux. Le natif de Sègbohouè et ancien écolier de l’établissement a offert 100 tables-bancs d’une valeur de 3000 euros (environ 2 millions FCFA).

En procédant à la remise des mobiliers, le donateur a exhorté les parents d’élèves à motiver les enfants à aller à l’école. Luc Nkombe Viho a souhaité que soient célébrés un jour les enfants ressortissants de Sègbohouè diplômés de grandes universités telles que La Sorbonne, Havard ou qui sont devenus peut-être président de la République.

« Monsieur Luc, vous venez de nous diminuer la charge parce que si vous ne le faisiez pas, la mairie est en droit de le faire parce que les enfants en ont besoin les jours de composition au CEP. On ne saurait vous remercier parce que l’acte est vraiment novateur », a salué Alphonse Codo, 2ème adjoint au maire de Kpomassè, représentant le maire.

Le président de l’association ADEE, Roger Gildas Viho a saisi l’occasion pour inviter à l’entretien du module de deux classes, des mobiliers et des plants fruitiers qui ont été mis en terre sur la cour de l’EPP Sègbohouè. Cela motivera davantage les donateurs, a-t-il souligné.



« L’entretien du module, l’entretien du mobilier et des plants vont se faire, moi-même je vais y veiller », s’est engagé Alphonse Codo, 2ème adjoint au maire de Kpomassè. « Nous sommes dans la dynamique de la continuité avec vous (...) la commune de Kpomassè est prête à vous accompagner partout où besoin se fera parce que vous êtes utiles et vous le faites constatez », a conclu le représentant du maire.

Le coût des travaux de réfection des deux salles de classe est évaluée à 14 000 euros.

Une centaine de plants fruitiers ont été mis en terre dans l’enceinte de l’école après le lancement des travaux de réfection et la remise des dons.

M. M.

3 août 2021 par ,