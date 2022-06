Deux responsables de tontine jugés le 27 juillet

Pour plus de deux millions de FCFA dus à des épargnants de leur groupe de tontine, deux responsables étaient devant le Tribunal de Première Instance de Cotonou, mercredi 22 juin 2022, pour des faits d’escroquerie. Le procès a été renvoyé au 27 juillet prochain.

Le président et le trésorier d’un groupe de tontine seront jugés le 27 juillet 2022 pour escroquerie au Tribunal de Première Instance de Cotonou.

Les deux responsables doivent plus de deux millions de FCFA à cinq de leurs épargants. A la première victime, les prévenus doivent 700.000 FCFA. Les quatre autres épargnants réclament respectivement plus d’un million de FCFA ; 710.000 FCFA ; 420.000 FCFA et 80.000 FCFA.

Les prévenus ont indiqué à la barre, mercredi 22 juin 2022, avoir remboursé une partie des sommes dues à leurs épargnants.

La défense des accusés a plaidé la clémence et la libération provisoire des deux responsables de tontine.

Le procès a été renvoyé au 27 juillet 2022 sur réquisition du Ministère public. Les prévenus retournent en prison.

M. M.

24 juin 2022 par ,