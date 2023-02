Deux responsables de CAMÉO-SHELL déposés en prison

Djondo Lionel et Mongadji Saka, tous deux responsables de CAMÉO-SHELL, la plateforme de placement de fonds qui propose une variété de gain aux populations ne sont plus libres de leurs mouvements. Ils ont été placés sous mandat de dépôt après leur présentation au procureur de la République près la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) mercredi 15 février 2023.

A l’instar de l’affaire dite ICC Services, CAMÉO-SHELL est une plateforme de placement d’argent qui propose des taux plus ou moins intéressants aux déposants.

Depuis quelques mois, la structure peine à honorer ses engagements vis-à-vis de ses clients. Suite aux dénonciations des épargnants, la justice s’est saisie du dossier, et une enquête a été ouverte.

