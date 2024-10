Deux présumés collaborateurs de Steeve Amoussou jugés pour cybercriminalité

Ce lundi 07 octobre 2024, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a auditionné deux présumés collaborateurs de Steeve Amoussou, supposé être le Frère Hounvi, activiste politique très connu pour ses chroniques contre la gouvernance actuelle au Bénin. Les deux prévenus sont poursuivis pour des faits de cybercriminalité.

Prévu pour ce lundi 07 octobre 2024, le procès de Steeve Amoussou, supposé Frère Hounvi n’a pu avoir lieu à la CRIET. L’audience est reportée au 18 novembre prochain. Mais deux présumés collaborateurs de l’activiste politique ont été jugés par la juridiction spéciale pour leur implication dans des activités cybercriminelles relatives à une enquête sur le dossier de Steeve Amoussou. Selon l’accusation, des extraits des téléphones des mis en cause révèlent qu’ils seraient impliqués dans des activités de cybercriminalité, et d’escroquerie via internet.

A la barre, les deux accusés ont rejeté les faits mis à leur charge. Selon Libre Express, l’un s’est présenté comme Programmeur et ingénieur en informatique, et l’autre, comme un photographe. Selon ce dernier, les extraits incriminés résulteraient de ses recherches pour un projet de sensibilisation sur la cybercriminalité. Afin de mieux cerner le phénomène, il se serait alors mis dans la peau d’un cybercriminel pour mieux éduquer la population.

Les deux prévenus ont été déchargés au cours de l’audience, des accusations de harcèlement via un système de communication électronique pour lequel Steeve Amoussou, supposé Frère Hounvi est poursuivi.

Après les réquisitions du ministère public et les plaidoiries de la défense pour la remise en liberté provisoire des accusés, la Cour a renvoyé le dossier au 11 novembre prochain pour délibérer.

A cette audience, des techniciens du Centre national des investigations numériques (CNIN) seront convoqués pour mieux expliquer les extraits présentés dans le cadre des enquêtes.

En détention provisoire depuis le 08 août 2024, ils retournent en prison en attendant la décision de la Cour.

F. A. A.

8 octobre 2024 par ,