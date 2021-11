Deux nouveaux sites aménagés pour les gares routières

Le Préfet du Littoral Alain Orounla a procédé, ce jeudi 25 novembre 2021, à la remise officielle des sites des gares routières de Vodjè et d’Abattoir. La cérémonie a été précédée d’une séance de travail avec les acteurs du transport en présence des adjoints au Maire de Cotonou et du commissaire central de la ville.

Dans le but de régler les problèmes liés à la mobilité urbaine, la Mairie de Cotonou a décidé de l’aménagement des gares routières. Cette réforme qui vise à réorganiser le secteur du transport urbain à Cotonou a été expliquée aux acteurs du transport public. « Nous avons démarré avec le Préfet cette réorganisation depuis un moment. Vous savez que nous avons effectué ensemble la première étape, c’est-à-dire identifier les sites. Nous avançons maintenant sur la deuxième étape où il s’agit pour nous d’organiser le fonctionnement avec vous », a déclaré le premier adjoint au Maire de Cotonou.

Selon le préfet Alain Orounla, la décision de réorganiser la filière a été prise « non seulement pour répondre aux exigences de la loi qui a mis en place un cadre équitable mais également pour mettre de l’ordre dans la circulation ». Les deux sites identifiés, souligne-t-il, répondent à une rationalisation géographique pour des installations de gares routières.

Après la séance de travail, les autorités se sont rendues sur les sites des gares routières de Vodjè et d’Abattoir. « Dans la pratique, il s’agit de rendre opérationnel les deux sites de regroupement, dès ce lundi 29 novembre 2021. Tout ce qui est taxi et qui arrive de Porto-Novo s’arrête à l’Abattoir et ne rentre plus dans la ville de Cotonou. Ils déchargent à l’Abattoir, ils recherchent à l’Abattoir pour la direction de Porto-Novo. Au niveau de Vodjè, tout ce qui est taxi qui arrive de Calavi, Bohicon, Lomé, etc., sont sur le site de regroupement de Vodjè », a expliqué le deuxième adjoint au Maire de Cotonou.

Akpédjé Ayosso

26 novembre 2021 par ,