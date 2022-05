Deux nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin

Le président Patrice Talon a reçu ce jeudi 05 mai 2022, au Palais de la Marina, les lettres de créance de deux (02) nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin.

De nouveaux ambassadeurs accrédités au Bénin entrent officiellement en fonction. Il s’agit de S.E.M Sidi Abdou, nouvel Ambassadeur agréé de la République du Niger près le Bénin avec résidence à Cotonou et S.E.M Brian Wesley Shukan, nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des Etats-Unis d’Amérique près le Bénin avec résidence à Cotonou.

Ils ont présenté leurs lettres de créance au chef de l’Etat à la Présidence de la République. Patrice Talon a échangé avec chacun des nouveaux ambassadeurs et leurs délégations sur le renforcement de la coopération bilatérale.

🇧🇯 🇳🇪 Échange entre le #Prbenin @PatriceTalonPR et S.E.M. Sidi ABDOU, nouvel Ambassadeur agréé de la République du #Niger 🇳🇪 près le #Benin , sa délégation et la photo de famille. #BeninDiplomatie #Wasexo pic.twitter.com/uOthiZ6ywE

🇧🇯 🇺🇸 Échange entre le #Prbenin @PatriceTalonPR et S.E.M. Brian Wesley SHUKAN, nouvel Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire des États-Unis d’Amérique 🇺🇸 près le #Benin, sa délégation et la photo de famille. #BeninDiplomatie #Wasexo pic.twitter.com/6oq6ZoELmV

