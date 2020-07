Deux morts sur le fleuve Niger

Une pirogue en provenance du Niger et ayant à bord, 4 passagers a chaviré dans la matinée de ce samedi 04 juillet 2020. Sur les quatre passagers, 02 personnes ont survécu tandis que les deux autres sont restées introuvables.

Le chavirement de la pirogue serait lié aux vents violents qui soufflent sur le fleuve ces temps-ci. Ce qui crée des vagues dangereuses.

En raison de la pandémie du Coronavirus, les frontières sont fermées mais certaines personnes voulant échapper aux contrôles des forces de sécurité utilisent des pirogues pour traverser le fleuve, qui est la frontière naturelle entre le Bénin et le Niger.

Le même phénomène s’observe au niveau du fleuve Mono, qui sert aussi de frontière naturelle entre le Bénin et le Togo.

