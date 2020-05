Deux morts et des blessés dans un accident ce jeudi à Parakou

Un taxi en provenance de Cotonou a fini sa course dans la soirée de ce jeudi 07 mai 2020 sous un camion à la hauteur Kikparé, 500 mètres du parking de la ville de Parakou. Bilan, deux morts et des blessés graves.

Selon les témoins, le taxi en provenance de Cotonou avec trois passagers à bord tentait un dépassement lorsqu’il s’est retrouvé nez à nez avec un autre véhicule. Dans ses manœuvres, il s’est retrouvé sous le camion qu’il tentait de dépasser. Sur le choc, deux passagers sont morts. Le chauffeur et le 3ème grièvement blessés, ont été admis au CHD Borgou pour des soins. Le véhicule très endommagé. Le chauffeur du camion quand à lui a pris la clé des champs, et n’est pas retrouvé jusque là.

L’excès de vitesse selon les témoins, serait à l’origine de ce drame car le chauffeur du taxi roulait à vive allure.

