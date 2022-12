Deux maçons condamnés à 7 ans de prison

Le tribunal d’Abomey-Calavi a condamné mercredi 30 novembre 2022, deux maçons et un chauffeur au cours de la seconde session criminels. Les 03 inculpés ont été reconnus coupables de vol et complicité de vol.

07 ans de prison, c’est la peine infligée à deux maçons mercredi 30 novembre 2022 au tribunal d’Abomey-Calavi. Ils ont été reconnus coupables de vol. Le 3e accusé, un chauffeur a écopé pour sa part, d’une peine de 03 ans de prison pour complicité de vol.

Selon les faits, les mis en cause auraient opéré un vol dans un domicile dans la soirée du 31 décembre 2019 à Kanssoukpa, un quartier situé à Abomey-Calavi. Ils auraient volé 02 postes, un ordinateur, des clés USB, une somme estimée à 12000 FCFA et plusieurs autres objets.

Les investigations ont permis d’appréhender les mis en cause dans le domicile de l’un des accusés. Les objets volés et plusieurs autres objets d’origine douteuse dont une moto ont été retrouvés au terme de la perquisition effectuée dans le domicile.

A l’exception du chauffeur qui déclare qu’il n’était pas informé de l’opération de vol, tous les autres accusés ont reconnu les faits mis à leur charge.

Délibérant, le juge en charge du dossier a reconnu les deux maçons coupables de vol et les condamnés à 7 ans de prison. Le chauffeur quant à lui, a été reconnu coupable de complicité de vol et condamné à 3 ans de prison.

F. A. A.

