Deux journalistes condamnés à 6 mois de prison avec sursis

Le journaliste Patrice Gbaguidi et le promoteur du journal "Le Soleil Bénin Info" ont été condamnés, ce mardi 07 décembre 2021, à six mois d’emprisonnement avec sursis par le tribunal de Cotonou.

Verdict dans le dossier impliquant deux journalistes de ‘’Le Soleil Bénin Info" au douanier Marcellin Laourou. Le tribunal de Cotonou a condamné les journalistes Patrice Gbaguidi et Hervé Alladé à six mois d’emprisonnement avec sursis et une amende de 500.000 FCFA pour « harcèlement par voie électronique ».

Les mis en cause ont été condamnés sur la base des dispositions de l’article 550 du code du numérique. « Ils ont estimé que l’information publiée heurtait la sensibilité de Monsieur Laourou (…) pour eux c’est difficile parce qu’ils ont fait leur travail de journaliste mais ils acceptent la décision du tribunal », a confié l’avocat de la défense Me Nicolas Atchou à Frissons Radio.

Patrice Gbaguidi et Hervé Alladé ont été aussi condamnés à payer le franc symbolique à Monsieur Laourou.

Patrice Gbaguidi et le promoteur du journal « Le Soleil Bénin Info », Hervé Alladé, ont été déposés en prison jeudi 18 novembre 2021 suite à une plainte pour « harcèlement par voie électronique » à leur encontre. Cela fait suite à la publication, le 25 août 2021, d’un article intitulé : « Occupation illégale d’une voie d’accès à Godomey-Togoudo : Marcellin Laourou nargue la République ».

8 décembre 2021 par ,