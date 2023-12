Deux individus interpellés pour avoir uriné au poste de péage d’Ekpè

A Ekpè, dans la commune de Sèmè Podji, département de l’Ouémé, deux individus surpris en train d’uriner au poste de péage, ont été interpellés par la police le mercredi 29 novembre 2023, et présentés le lendemain, au juge du tribunal de Porto-Novo. Ils sont poursuivis pour des faits de pollution environnementale.

Deux individus sous le coup de la loi N°2022-04 du 16 février 2022 portant hygiène publique en République du Bénin. Surpris en flagrant délit d’uriner sur le terre-plein central, au poste de péage d’Ekpè dans la commune de Sèmè-Podji, ils ont été interpellés par la police. Les mis en cause, conformément aux dispositions de la loi, risquent des peines privatives de liberté allant de 12 à 36 mois de prison, et au paiement d’une amende comprise entre 10.000 et 200.000 FCFA.

Au tribunal de première instance de première classe de Porto-Novo, jeudi 30 novembre 2023, le juge a décidé de proroger leur garde à vue. Ils seront à nouveau présentés lundi 04 décembre 2023.

F. A. A.

2 décembre 2023 par