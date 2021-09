Deux individus en garde à vue pour viol et proxénétisme

La police a interpellé à Klouékanmey deux individus pour viol et proxénétisme. Ils seront présentés au procureur de la République.

Viol et proxénétisme à Klouékanmey, commune du département de Couffo. Selon Frissons Radio, deux individus ont été arrêtés pour des faits de viol et complicité de viol et proxénétisme. Il s’agit d’un présumé violeur de 26 ans et un présumé proxénète de 31 ans. La victime du viol est une élève âgée de 17 ans.

Le présumé proxénète recevait un pourcentage sur les revenus des serveuses d’une auberge se livrant aux plaisirs sexuels pour de l’argent. Ils seront présentés au procureur de la République dans les prochains jours.

