Deux hors-la-loi arrêtés à Parakou

Des opérations menées mercredi et jeudi dernier par une équipe du commissariat du 2è arrondissement de Parakou ont permis de mettre la main sur deux délinquants.

Sur renseignements et sous la supervision du commissaire central de la ville de Parakou, les éléments de la police républicaine ont arrêté deux individus. La perquisition a permis de retrouver chez l’un des bandits un pistolet artisanal et des ossements humains et au domicile du second des talismans, et des faux billets de banque en coupure du 10.000 FCFA.

La police poursuit les investigations.

A.A.A

19 juin 2020 par