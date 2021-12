Deux hommes arrêtés pour trafic et exploitation d’êtres humains

Un blanchisseur et un cultivateur âgés respectivement de 24 et 26 ans ont été interpellés pour trafic et exploitation d’être humain à Lokossa, dans le département du Mono.

La victime est un adolescent du village de Fongba. Selon Frissons radio, il est exploité dans une ferme au Nigéria avec un salaire de 120.000 FCFA perçu par les présumés trafiquants. Les mis en cause ont été arrêtés suite à une plainte de la maman. Celle-ci était à la recherche de son enfant.

F. A. A.

28 décembre 2021 par