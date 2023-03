Deux hommes écopent d’une peine de 05 de prison

Le tribunal de première instance de première classe de Cotonou a condamné vendredi 24 mars 2023, deux hommes à une peine de 05 ans de prison dont trois ans ferme. Les mis en cause ont été reconnus coupables des faits de vol à main armée.

Deux membres d’une bande de voleurs ont été condamnés vendredi 24 mars dernier par le tribunal de Cotonou. Les inculpés d’après nos sources, font partie d’une bande organisé de 04 voleurs qui dépouillent les passagers de leurs biens. Leur mode opératoire consiste à se faire passer pour un chauffeur et un client, prendre départ avec leurs victimes, et en cours de route, les menacer et leur arracher leurs biens, avant de prendre la fuite. Une commerçante est tombée dans leur piège et a porté plainte. Les enquêtes ont conduit à l’interpellation de deux d’entre eux à Allada, dans le département de l’Atlantique.

Face aux juges du tribunal de Cotonou vendredi dernier, ils ont reconnus les faits. Ils écopent chacun d’une peine de 05 ans de prison dont 03 ans ferme.

F. A. A.

27 mars 2023 par ,