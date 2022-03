Deux hommes condamnés pour escroquerie et association de malfaiteurs

Le tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi a condamné, ce mercredi 16 mars 2022, un homme à une peine de 08 ans de prison ferme. Son complice écope de la même peine avec 03 ans de sursis. Ils sont poursuivis pour escroquerie et association de malfaiteurs.

La première session criminelle de l’année 2022 du tribunal de première instance de deuxième classe d’Abomey-Calavi se poursuit. Deux hommes ont été condamnés ce mercredi à une peine de 08 ans de prison. 08 ans de prison ferme, c’est la peine requise contre le principal accusé. Son complice écope également de 08 ans de prison dont 05 fermes.

Les faits remontent à 2013. Les mis en cause ont escroqué un acquéreur de parcelle à hauteur de 05 millions de francs CFA en lui présentant des parcelles d’autrui. Pour convaincre l’acheteur, ils ont associé à la transaction, un faux notaire, un faux juge, et un faux procureur, qui ont rendu de fausses décisions de justice. Et ce, dans le but de berner l’intéressé. Les imposteurs n’ont plus jamais été retrouvés après la plainte de la victime. Rattrapés plus tard par la justice, les deux principaux accusés ont comparu ce mercredi à la session criminelle du tribunal d’Abomey-Calavi.

Reconnus coupables d’escroquerie et association de malfaiteurs, ils ont été condamnés l’un, à 08 ans de prison fermes, et l’autre, à 08 ans de prison dont 05 fermes.

17 mars 2022