Deux gérants de boîte de nuit sous convocation

Des gérants de de boîte de nuit à Cotonou sont mis sous convocation pour non-respect des mesures anti Covid-19. C’est suite à la visite inopinée effectuée par le préfet Alain Orounla dans certaines discothèques dans la nuit du vendredi 1er au samedi 02 octobre 2021.

En dépit de l’interdiction d’ouverture, des promoteurs de discothèques et assimilés continuent leurs activités. Selon Frissons Radio, suite au contrôle effectué par le préfet du Littoral Alain Orounla ce week-end, des gérants d’une boîte de nuit aux quartiers Haie Vive et Fidjrossè ont été mis sous convocation.

Le gouvernement béninois a décidé en Conseil des ministres le 1er septembre 2021, de la fermeture des discothèques et structures et assimilées en raison de l’augmentation des cas grave de Covid-19 au Bénin. Le préfet après des rappels à l’ordre a procédé à la fermeture de plusieurs bars et discothèques. Toutes les violations constatées seront sanctionnées avec la dernière rigueur, avertit le préfet.

A.A.A

4 octobre 2021 par