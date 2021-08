Deux femmes condamnées par la CRIET

Deux femmes ont été condamnées lundi 9 août 2021 par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) à 5 ans de prison dont 3 ans avec sursis pour enlèvement de mineur et d’extorsion de fonds.

Les prévenues ont été jugées par la Criet pour des faits d’enlèvement de mineur et d’extorsion de fonds. Selon les informations rapportées par Banouto, Leocardie Vitoundji et Victorine Kpotochi ont été condamnées à 5 ans d’emprisonnement (3 ans avec sursis et 2 ans ferme) et à une amende d’un (01) million FCFA chacune.

Dame Léocardie Vitoundji a en complicité avec Victorine Kpotochi organisé l’enlèvement de son enfant afin de soutirer de l’argent à son époux.

