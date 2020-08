Deux faussaires arrêtés par la police à Togba

Des faussaires présumés ont été arrêtés ce lundi 24 août 2020 à Togba, un arrondissement de la commune d’Abomey-Calavi.

Les éléments de la Police républicaine ont arrêté deux individus pour falsification et trafic de faux billets de banque. La perquisition faite à leur domicile a permis de retrouver 24 millions de FCFA de faux billets de banque, un appareil de contrôle et de détection de faux billets et des cartes SIM. Les enquêtes se poursuivent pour mettre la main sur les autres membres du réseau.

