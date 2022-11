Deux entreprises récompensées pour leurs solutions innovantes

Deux porteurs de projets africains ont été récompensés mardi 29 novembre 2022 dans le cadre du concours pour la ville durable méditerranéenne, Med’innovant Africa 2022. C’est lors du Sommet International Emerging Valley.

Med’innovant Africa 2022, le concours pour la ville durable méditerranéenne organisé par l’Établissement Public d’Aménagement Euroméditerranée a enregistré plus de 120 dossiers de candidatures d’une vingtaine de pays du continent africain. Lors de la finale, six (6) finalistes ont présenté leurs solutions innovantes devant un jury de professionnels. Le prix du jury a été décerné à l’entreprise tunisienne Wayout Ecological Solutions pour sa solution “Zigofiltre”. Elle répond aux problématiques d’inondation et de pollution marine. Le prix coup de cœur a été remis à Greenbox™. L’entreprise congolaise crée des systèmes de refroidissement décentralisés durables et abordables.

Les deux lauréats reçoivent respectivement une dotation de 7 000€ et 2 500€. Ils vont bénéficier également d’un package d’accélération afin de poursuivre le développement de leur solution et à s’implanter dans l’écosystème entrepreneurial de la Région Sud. Le package comprend entre autres des sessions de travail, des accompagnements techniques ou des actions de communication.

Créé en 2019, le concours Med’innovant Africa récompense « les innovateurs à la tête de startups ou de PME africaines qui développent des solutions pour construire et aménager durablement les territoires méditerranéens et africains de demain ».

Akpédjé Ayosso

