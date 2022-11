Deux écoliers échappent à un enlèvement

Frayeur à l’Ecole Primaire Publique (EPP) Godomey-Centre dans la commune d’Abomey-Calavi dans la matinée de ce vendredi 11 novembre 2022. Les parents ont pris d’assaut l’établissement suite à l’enlèvement de deux écoliers.

Dylan, élève au CE2 et son petit frère Gilberto au CE1 n’ont pas répondu à l’appel dans leur classe dans la matinée de ce vendredi 11 novembre 2022. C’est la psychose générale dans l’école lorsque les apprenants témoignent avoir vu Dylan et Gilberto le matin.

Quelques heures après, la grand-mère des deux écoliers arrive à l’école en compagnie d’un policier, d’un conducteur de taxi-moto et des deux écoliers.

Les enfants avaient été enlevés par des inconnus, selon leur récit.

Arrivés à l’école peu avant 8 heures dans la matinée de ce vendredi, le grand frère remarque qu’aucun d’entre eux n’avait de la craie pour les cours. Les deux frères décident d’aller acheter la craie non loin de l’établissement.

« On est allé dans un Vons (Voie à Orientation Nord-Sud, Ndlr) calme où il n’y a personne et on a vu des bandits. Il y a quelqu’un qui a fait des cheveux, (…) un garçon et il avait une cigarette en main. Ils nous ont dit de monter dans la voiture ; que notre maman nous appelle », a expliqué Dylan au micro de radio Sêdohoun.

Les deux écoliers ont été transportés de force dans un minibus et conduits dans une brousse à Abomey-Calavi. Mais ils ont réussi à s’échapper au moment de l’immobilisation du véhicule. Les deux frères font ensuite appel à un conducteur de taxi qu’ils supplient de les conduire auprès de leur grand-mère à Godomey.

Dylan et son petit frère Gilberto ont été conduits au commissariat de police. C’est ainsi que les deux (2) écoliers ont pu s’échapper de l’enlèvement.

Les rumeurs font état de six mais il n’y a eu que deux (02) enfants enlevés.

A la suite du kidnapping, les responsables de l’Ecole Primaire Publique (EPP) Godomey-Centre qui compte quatre groupes (A-B-C-D) annoncent le renforcement des mesures de sécurité à l’école. « Cette fois-ci, quand nous fermons le portail à 8 h ça fait à midi. Le soir à 15, ça fait à 17 heures », a martelé Olga Lokossou, directrice groupe A à l’EPP Godomey-Centre.

La Directrice entend faire un rapport circonstancié de l’enlèvement à ses supérieurs au niveau de la Circonscription Scolaire.

Marc MENSAH

