Deux décrets adoptés en Conseil des ministres

Deux décrets ont été adoptés ce mercredi 15 mars 2023, au cours de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres.

Au titre des mesures normatives, le gouvernement de Patrice Talon a adopté le décret portant approbation des statuts modifiés de l’Agence nationale de promotion des Patrimoines et de développement du Tourisme, désormais dénommée Agence Nationale de développement des Patrimoines touristiques. Il y a aussi le décret portant composition, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose, le paludisme, les hépatites, les infections sexuellement transmissibles et les épidémies.

Akpédjé Ayosso

15 mars 2023 par ,