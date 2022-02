Deux autres personnes déposées en prison ce mercredi

Les personnes poursuivies dans l’affaire de vente de parcelles à Togbin, commune d’Abomey-Calavi ont été auditionnées ce mercredi 16 février 2022 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Deux autres personnes ont été écrouées au terme de l’audition.

Un géomètre et un membre de la famille en cause dans l’affaire de vente de parcelles à Togbin déposés en prison au terme d’une audition à la CRIET ce mercredi. Selon Frissons radio, un notaire est également poursuivi dans cette affaire, et placé sous convocation pour « complicité de stellionat » (ventre de parcelles d’autrui).

Deux autres personnes étaient en détention provisoire. Ils sont également poursuivis pour vente de parcelles d’autrui.

Le procès des personnes inculpées dans l’affaire vente de parcelles à Togbin est prévu pour le 17 mars prochain à la CRIET.

F. A. A.

17 février 2022 par