Deux artistes français découvrent la richesse musicale du Bénin

Deux artistes français Titouan Arrabie-Aubiès et Sroka (Martin Sroczyncki) étaient en tournée au Bénin en début du mois de novembre 2021. Durant leur séjour, ils ont collaboré avec des artistes et découvert la culture musicale béninoise.

Titouan Arrabie-Aubiès et Sroka, deux artistes français ont choisi le Bénin pour leur tournée en raison de son histoire, son accueil et ses beaux paysages. Ils ont visité plusieurs communes du Bénin.

A Cotonou, les musiciens ont rencontré le percussionniste Katala de son vrai nom Kabirou Hounyo. Ce dernier leur a fait découvrir les lieux culturels tels que Calebasse, Afrika Sound City, ‘Le Parking’. Titouan Arrabie-Aubiès et Sroka ont fait un concert improvisé avec d’autres musiciens à l’espace culture ‘’Le Parking’’ et pris contact avec l’Institut Français de Cotonou pour discuter d’éventuels futurs projets.

A Ouidah, commune située à une quarantaine de kilomètres de Cotonou, les artistes ont fait la connaissance des musiciens du groupe Aké Music. Les discussions à la guesthouse ‘’L’Air de Rien’’ se sont soldées par l’enregistrement d’un morceau au sein du studio World-Beat.

Dans la commune de Bopa, à Possotomé, il y a eu des moments musicaux avec des enfants du village à travers des ateliers de cours de guitare, de chant, percussion etc.

Les musiciens ont visité aussi le palais du royaume de Dahomey à Abomey.

Inspirée par la ville de Dassa-Zoumè, Titouan Arrabie-Aubiès et Sroka ont écrit et tourné un clip au sommet de l’une des collines.

A Bonou, au sud-est du Bénin, les musiciens sollicités par des enseignants de l’école primaire publique de Gboa ont fait un tour du monde musical à la flûte traversière. Ça a été l’occasion pour les élèves des classes de Cm2 d’apprendre un chant traditionnel de la Nouvelle Calédonie.

L’aventure des musiciens français s’est achevée à Porto-Novo avec la rencontre de Marie-Line, très investie dans la vie culturelle béninoise. Il y a eu des échanges avec les musiciens de Kabi Joy, des concerts mais également le tournage d’une vidéo musicale en trio avec le percussionniste Katala au centre culturel Ouadada. Durant leur séjour à Porto- Novo, ils ont aussi fait la connaissance d’un musicien et fabricant d’instruments, M. Tonouewa K. Jules.

Selon Titouan Arrabie-Aubiès et Sroka, le Bénin a une énorme richesse cultuelle tant historiquement, spirituellement que musicalement. « Une profonde générosité et un sens de l’accueil qui nous a permis de nous sentir extrêmement bien dans ce pays. Ce voyage, qui nous a fait aller de surprises en surprises, nous ouvre de nouvelles portes pour des collaborations franco-béninoises. Nous avons beaucoup appris au contact des musiciens d’ici, et avons pu en retour partager nos connaissances », ont-ils confié.

Les artistes français envisagent de revenir l’année prochaine pour poursuivre leurs collaborations avec les musiciens locaux. Ils souhaitent aussi développer un projet d’intervention dans les écoles et des activités avec des centres comme l’Institut français de Cotonou, le centre culturel Ouadada, ou l’institut Villa-Karo.

Qui est Titouan Arrabie-Aubiès ?

Titouan est un multi-instrumentiste autodidacte. C’est dans ses voyages qu’il s’est initié à la musique. Des percussions en Afrique subsaharienne au bansuri indien, il développe dès son plus jeune âge sa pratique artistique. Que ce soit avec la clarinette, le saxophone ou la flûte traversière, ses instruments de prédilection, Titouan explore, jonglant entre les styles et se nourrit de chaque influence pour développer un jeu bien à lui.

Avec des sonorités traditionnelles balkaniques, africaines, orientales, sud-américaines, jazz, classique et électroniques, il allie beatbox, instruments à vent et machines.

C’est également dans la rencontre avec d’autres arts, danse, théâtre, cirque, arts plastiques, pyrotechnie qu’il puise son inspiration. L’investissement dans son art, l’amène à travailler avec des municipalités et des institutions sur des projets variés, et à se produire tant sur de grandes scènes que dans des cadres plus intimistes.

Titouan est un musicien en quête de renouveau qui multiplie ses influences et ses collaborations sans jamais rien s’interdire. Il étoffe son univers, l’ouvrant sur des horizons toujours plus divers.

Qui est Sroka (Martin Sroczyncki) ?

Sroka est un bassiste originaire de la Nouvelle-Calédonie. Né dans une famille de musiciens, il commence le violon en 2000, puis s’oriente rapidement vers la basse électrique. En 2012, Sroka décide de s’installer en France pour étudier la musique. C’est également à ce moment qu’il se passionne pour la rencontre et le voyage. En 2017, après avoir achevé ses études musicales, il part en voyage en Amérique Latine pour une année, où il expérimente la pratique de la musique dans la rue, les rencontres et les collaborations artistiques etc.

Sroka se nourrit de ses voyages pour étoffer sa culture musicale et ses influences, entre musique traditionnelle Kanak, jazz, musique latine et africaine.

La musique que Sroka ne manque pas de surprise et de sensibilité. Aujourd’hui installé à Bordeaux et après avoir accompagné plusieurs artistes sur scène comme Jason Mist, Isnel ou encore Vocal, il décide en 2020 de créer un projet musical autour de la basse électrique dont l’idée de départ était d’aborder cet instrument d’une nouvelle manière afin d’en faire un instrument soliste et autonome comme un piano ou une guitare.

Il prend ensuite l’initiative d’inviter des artistes à collaborer sur des pièces musicales, qui donneront naissance à une mini série de duos assez atypiques que vous pouvez retrouver sur Youtube. Parmi ces artistes on retrouve entre autres Titouan, Waagal, Jason Mist, So Lune.

25 novembre 2021 par ,