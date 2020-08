Deux anciens militaires et un plombier arrêtés

L’équipe de patrouille du commissariat du 2ème arrondissement de Parakou a interpellé dans la nuit de ce dimanche 02 août 2020 aux environs de 23 heures, les sieurs S. Kader, I. Bachirou tous deux militaires démobilisés, et A. Illiassou, apprenti plombier derrière le Ceg Hubert Maga non loin de la direction régionale de l’ORTB, une zone obscure et réputée dangereuse.

En possession d’un poignard, d’un ceinturon et ceinture militaires, d’un talisman d’un sac de jute et d’un pagne, les trois mis en cause guettaient un conducteur de taxi-moto à qui ils voulaient arracher une moto. Malheureusement pour eux, ils n’ont pas eu la chance d’aller au bout de leur intention car, la police informée s’est déployée sur les lieux, et a réussi à les arrêter. Ils seront présentés au procureur de la République.

F. A. A.

3 août 2020 par