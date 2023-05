Deux Nigérianes devant le juge pour une affaire de prostitution

Deux femmes de nationalité nigériane ont été écoutées mardi 23 mai 2023 au tribunal de première instance de première classe de Cotonou pour une affaire de prostitution.

Un dossier de prostitution devant les juges du tribunal de Cotonou. La plaignante, une jeune femme de nationalité nigériane, âgée de 22 ans, et mère de 06 enfants, déclare avoir été approchée par son amie pour une opportunité d’emploi au Ghana. Faisant confiance à celle-ci, elle se met en route ignorant la nature de l’opportunité pour laquelle elle est sollicitée. C’est en cours de route, à la hauteur de Sèmè-Kpodji que l’amie lui révèle le genre de boulot qu’elle allait exercer une fois arrivée au Ghana ; la prostitution. Elle s’y oppose et alerte l’entourage. Les deux amies seront par la suite arrêtées et conduites dans un poste de police. Après les avoir écoutées, la police selon Banouto, décide de garder l’accusée pour nécessité d’enquête. Après la garde à vue, elle a été par la suite placée sous mandat de dépôt. Devant le juge mardi 23 mai dernier, l’accusée n’a pas reconnu les faits.

Le dossier est renvoyé au 06 juin prochain pour continuation.

F. A. A.

