Détention prolongée pour Aïvo et 3 autres inculpés

Le professeur Joël Aïvo et 3 autres personnes sont placés en détention provisoire pour atteinte à la sûreté de l’Etat et blanchiment de capitaux. Ils ont droit à des heures de visite réduites. Leur audience est prévue pour le 15 juillet prochain.

Gardé à vue depuis jeudi à la Brigade Économique et Financière (Bef), le professeur d’université Joël Aïvo a été présenté au procureur près la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme (Criet) dans la même journée, a informé son avocat Me Barnabé Gbago.

Le comptable du constitutionnaliste, arrêté ce vendredi 16 avril 2021, a été également écouté. Poursuivis pour « attente à la sûreté, appel à des manifestations insurectionnelles et blanchiment de capitaux », ils ont été mis en détention provisoire. Leur audience est prévue pour le 15 juillet 2021.

Selon les avocats, il leur a été signifié que les heures de visite à leurs clients sont réduites conformément aux dispositions légales en la matière pour les personnes poursuivies pour des infractions d’« atteinte » ou de « terrorisme ».

Trois autres personnes ont été placées en détention ce vendredi 16 avril en plus du professeur Aïvo.

