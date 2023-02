Désiré Vodonou inculpé dans une autre affaire de vente d’or

L’ancien député, Désiré Vodonou n’est pas encore au bout de ses peines avec la justice. En détention provisoire dans l’affaire casse d’une banque, il est inculpé à nouveau dans un dossier de vente d’or.

Désiré Vodonou au cœur d’un nouveau dossier de criminalité et de blanchiment de capitaux lié à la vente de l’or. Il a été auditionné à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) jeudi 16 février 2023. L’ancien député à l’Assemblée nationale est cité dans cette nouvelle affaire en raison d’un échange WhatsApp au sujet de la vente de l’or avec Wilfried Ayatodé, cerveau présumé de la bande, et actuellement en cavale.

Face à la CRIET jeudi dernier, Désiré Vodonou a reconnu avoir échangé avec le fugitif pour la vente de l’or. Mais il rejette toute complicité avec le mis en cause pour "une affaire louche".

La vente de l’or selon nos sources, aurait été annoncée par Wilfried Ayatodé via la plateforme de son entreprise. Dans son annonce, il informe qu’il disposerait des machines du Terminal de Paiement Electronique (TPE) qui faciliteront les échanges entre Vodonou et ses partenaires brésiliens. Désiré Vodonou étant en partenariat avec une entreprise malienne qui se chargera de livrer la marchandise aux brésiliens dès que le paiement est effectué.

