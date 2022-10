Des voies d’accès et de traversée de Cotonou bientôt réhabilitées

En Conseil des ministres ce mercredi 26 octobre 2022, le gouvernement béninois a décidé de la réhabilitation et aménagement des voies d’accès et de traversée de Cotonou, puis la réalisation d’une mission en vue de l’exécution de divers travaux dans les cinq villes du grand Nokoué.

Selon le conseil des ministres, il s’agit d’une « mise aux normes de voies urbaines d’accès et de traversée de Cotonou dans les deux sens, soit un linéaire total de 64 km ». Le gouvernement annonce donc des travaux de reprise de chaussée des axes dont « l’état de praticabilité n’offre plus le confort nécessaire et ne favorise pas une bonne mobilité des usagers. « Ainsi, une fois traités, ces axes seront portés au standard du projet asphaltage », précise le Conseil des ministres.

Un premier lot de ces voies prend en compte les artères : Ancien Pont - Carrefour SOBEBRA - Carrefour PTT PK3 - Carrefour Le Bélier ; Troisième Pont - Carrefour SOBEBRA ; Place du Souvenir - Carrefour 3 Banques ; Carrefour Marché Saint Michel - Carrefour NASUBA-Passage supérieur de Steinmetz - Carrefour Notre-Dame ; Carrefour 3 Banques - Carrefour Air Afrique ; Carrefour Air Afrique - Ancien Pont ; Carrefour Cheminot - Passage supérieur de Steinmetz.

Quant au second lot, il comporte les axes : Etoile Rouge - Carrefour UNAFRICA - Carrefour Cheminot ; Etoile Rouge - Carrefour Marché Saint Michel ; Échangeur Godomey - Stade Mathieu KEREKOU - Carrefour Toyota ; Carrefour Toyota - Etoile Rouge ; Carrefour Toyota - Carrefour Cadjèhoun - Place du Souvenir ; Carrefour Douane Aéroport - Place du Souvenir.

« Les travaux consisteront en outre à mener une mission d’étude d’état des lieux, de géoréférencement, de cartographie, d’élaboration de dossiers d’appels d’offres, de contrôle et de surveillance des travaux de remplacement ou de remise en état des grilles avaloirs, tampons de regards et dallettes de caniveaux dans les cinq villes du grand Nokoué », informe le Conseil des ministres.

A.Ayosso

26 octobre 2022 par ,