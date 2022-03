Des véhicules neufs saisis mis en vente

La Direction Générale des Impôts (DGI) a mis aux enchères des véhicules neufs saisis auprès de débiteurs insolvables.

Cinq (05) voitures neuves et sous douane sont actuellement mis en vente aux enchères publiques par la Direction Générale des Impôts (DGI). Il s’agit de véhicules saisis auprès d’un débiteur, la société Elite Auto Trading Sarl, spécialisée dans l’importation et la vente des véhicules. Selon un avis de la DGI, la vente des véhicules saisis s’effectue au comptant. « Le paiement se fait en espèces et en francs, séance tenante. L’enlèvement de l’objet acheté se fait immédiatement après paiement des frais de douane et de frais de stationnement sur le parc. L’adjudicataire paiera 5% du montant de l’adjudication pour l’enregistrement du PV de vente aux impôts », a indiqué la DGI.

M. M.

2 mars 2022 par ,