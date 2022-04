Des tronçons fermés à la circulation ce dimanche

Plusieurs tronçons seront partiellement fermés à la circulation ce dimanche 24 avril 2022 en raison de la tenue de la 1ère édition du Marathon Be the Best de Cotonou. L’annonce a été faite par le maire de Cotonou Luc Atrokpo à travers un communiqué en date du 22 avril 2022.

Il s’agit principalement des axes ci-après : Etoile Rouge - Eglise St Jean - Carrefour Unafrica - Nouveau Pont - Carrefour DEDOKPO - Carrefour Ciné Concorde - nouvelle double voie vers Porto-Novo - Aglangandan - Carrefour SOBEBRA - Carrefour La Roche - 3ème Pont Carrefour Blue Zone - Carrefour 3 banques - Carrefour Direction Port Boulevard Marina - Carrefour Erevan - Carrefour Fidjrossè- Route des Pêches - Carrefour Club des Rois- Carrefour Douanes Aéroport - Place des Martyrs - CNHU - Carrefour SONEB – Carrefour 3 banques-Carrefour Mosquée de Zongo-Etoile Rouge.

Ces tronçons seront fermés le dimanche 24 avril de 7 h à 13 h. Les usagers sont priés de prêter attention aux balises de signalisation qui seront déployées à cet effet ou des indications de la police républicaine. Le Maire présente ses excuses aux usagers de la route pour les désagréments causés et les invite à céder le passage aux marathoniens sur les axes concernés.

Luc Atrokpo invite aussi toute la population à sortir massivement le long du parcours pour encourager les participants à ce tournoi.

A.Ayosso

