Des travaux en vue pour consolider l’épi d’arrêt de sable au port de Cotonou

En Conseil des ministres ce mercredi 11 septembre 2024, le gouvernement a marqué son accord pour la réalisation des travaux de réparation définitive de l’épi d’arrêt de sable.

L’épi d’arrêt de sable, réalisé dans le cadre du Millennium Challenge Account et attribué au Port autonome de Cotonou sera bientôt consolidé. Le gouvernement a autorisé mercredi 11 septembre 2024, la réalisation des travaux de réparation définitive.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, l’ouvrage censé tenir pendant 50 ans, a connu très tôt, des dégradations qui se sont aggravées au fil des années et continuent d’être constatées à chaque forte houle.

« Pour surmonter les différends survenus de ce fait entre le Port et le groupement ayant réalisé l’épi, le recours consensuel à un expert international indépendant a permis d’identifier, comme première cause de dégradation, une négligence dans la conception de l’infrastructure », renseigne le communiqué du Conseil des ministres qui rappelle par ailleurs que « l’initiative de la réparation provisoire de l’ouvrage en 2014 par ledit groupement n’a rien changé quant à la persistance de sa défectuosité. L’option la mieux indiquée étant à l’époque une réparation définitive ».

