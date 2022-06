Des travaux de renforcement annoncés sur l’échangeur de Godomey

Le ministre des infrastructures et des transports, Hervé HEHOMEY a effectué une visite sur l’échangeur de Godomey le vendredi 10 juin 2022. Ayant pris connaissance de l’état de dégradation de la piste cyclable à plusieurs niveaux, le ministre a annoncé le démarrage des travaux de renforcement de l’ouvrage afin de soulager les peines des usagers.

Les difficultés qui rencontrent les motocyclistes et automobilistes au niveau de l’échangeur de Godomey seront bientôt conjuguées au passé. Le ministre des infrastructures et des transports au cours d’une visite en fin de semaine, a annoncé le démarrage en urgence des travaux de renforcement de l’ouvrage. L’échangeur de Godomey fait-il savoir, fait partie du premier tronçon de la RNIE 2 dont les travaux de reconstruction en 2×2 voies sont prévus au PAG2.

Mais en attendant ces travaux d’envergure, le ministre a retenu avec sa délégation, une intervention d’urgence pour réparer les dégradations afin de soulager les peines des usagers de cette route. « Nous maîtrisons la situation. Dans les quelques semaines à venir, nous serons à pied d’oeuvre ici, pour réparer l’ouvrage et faciliter aux usagers la circulation », a rassuré Hervé HEHOMEY.

F. A. A.

