Des travaux de construction de salles de classes lancés à l’EPP Adamè Ahito

Le maire de Bohicon Rufino d’Almeida et l’association MJ pour l’enfance ont lancé, vendredi 11 février 2022, les travaux de construction d’un module de trois salles de classes à l’EPP Adamè Ahito.

Fin de calvaire pour les apprenants de l’EPP Adamè Ahito de Bohicon. Ils pourront étudier très bientôt dans de bonnes conditions grâce à l’accord de partenariat signé entre l’association MJ pour l’enfance et la mairie de Bohicon. Ce partenariat permet la construction d’un module de trois salles de classes entièrement équipées plus bureau, magasin et toilettes à l’EPP Adamè Ahito. Le lancement des travaux a été fait la semaine dernière par le maire Rufino d’Almeida et l’association MJ pour l’enfance.

