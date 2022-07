Des travaux d’aménagement hydro-agricole prévus dans plusieurs communes

Le gouvernement a commandité des études complémentaires pour la réalisation d’aménagement hydro-agricole dans plusieurs communes. Cette décision a été prise à l’issue du Conseil des ministres du mercredi 13 juillet 2022.

Une mission de maîtrise d’œuvre partielle portant sur des études complémentaires dans le cadre des aménagements hydro-agricole a été autorisée par le gouvernement.

Selon le conseil des ministres du mercredi 13 juillet 2022, il s’agit de faire des études complémentaires sur 8000 ha en vue de porter à 20.000 ha les superficies prévues dans de l’aménagement hydro-agricole de terres et de construction/réhabilitation de retenues d’eau au Bénin.

« Les travaux à entreprendre se déclinent en aménagement hydro-agricole avec maîtrise totale d’eau sur une superficie de 4.000 ha sur deux sites dans la vallée du fleuve Niger, dans les communes de Malanville et de Karimama, de 2.000 ha de terres dont 500 ha sur un site de la vallée du fleuve Pendjari dans la commune de Matéri, 500 ha sur un site dans le village Couffonou dans la commune de Kpomassè et 1.000 ha sur le site de Tévèdji dans la commune de Ouinhi.

Ils concernent aussi une superficie de 2.000 ha dont 500 ha sur un site à Agamadin dans la commune de Sèmè-Podji et 1.500 ha à Dogba dans la commune de Bonou ; puis la construction de 60 nouvelles retenues d’eau à but agropastoral et la réhabilitation de 20 anciennes, le tout dans l’ensemble des départements de notre pays, à l’exception de celui du Littoral », indique le Conseil des ministres.

Selon le compte rendu, des travaux antérieurement réalisés dans le cadre de l’aménagement hydro-agricole de 8.000 hectares de terres et de la construction/réhabilitation de 80 retenues d’eau au Bénin, ont permis de disposer des plans directeurs d’aménagement hydro-agricole des vallées du Niger, du Mono et de l’Ouémé.

Dans la suite logique de ces acquis, une récente étude de faisabilité technique et de valorisation de la basse et moyenne vallée de l’Ouémé a rendu disponibles les documents de base pour la réalisation des aménagements de 12.000 ha. Il s’agit donc de faire des études complémentaires sur 8000 ha en vue de porter à 20.000 ha les superficies à aménager.

Marc MENSAH

