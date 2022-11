Des travaux confortatifs autour de la rocade de Porto-Novo

Le gouvernement a décidé, en Conseil des ministres mercredi 16 novembre 2022, de réaliser des travaux confortatifs et complémentaires autour de la rocade de Porto-Novo.

Les travaux d’infrastructures routières en cours dans la ville de Porto-Novo recevront une touche particulière. Après évaluation de l’ensemble des projets routiers de la ville capitale, le gouvernement a décidé de réaliser des travaux confortatifs et complémentaires autour de la rocade de Porto-Novo.

Le gouvernement a autorisé également la contractualisation avec l’entreprise pour ces travaux. L’entreprise a déjà réalisé les principales composantes des infrastructures.

Selon le Conseil des ministres du mercredi 16 novembre 2022, les travaux confortatifs et complémentaires concernent « le prolongement de la rocade du carrefour Agata au carrefour Kpodo sur un linéaire de 2,350 km en 2x2 voies. Cette section établit ainsi la jonction de la rocade avec la route Wadon-Adjarra-Mèdédjonou-Porto-Novo en cours de réalisation ; les travaux complémentaires de la zone de bas-fond allant du PK 0+850 au PK 1+250 de la section 1, sur un linéaire de 400 m ; l’aménagement de clôture à clôture des trottoirs jusqu’à la limite des riverains sur environ 6 km ; les travaux d’assainissement et d’aménagement de voiries diverses dans le quartier de Danto.

