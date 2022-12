Des transactions possibles entre Moov Money et Orabank

Les transferts d’argent entre Moov Money et les comptes Orabank sont désormais possibles. Le service Moov Banking avec Orabank a été lancé vendredi 16 décembre 2022 à la direction générale de Moov Africa en présence des responsables des deux institutions.

Moov Money et Orabank facilitent la vie de leurs clients à travers le service Moov Banking. Selon le directeur général de Moov Africa, les clients ont la possibilité d’effectuer des transactions de leur compte Orabank vers leur compte Moov Money et vice versa. « Je suis très heureux de lancer ce service avec un grand partenaire de longue date. (...) C’est l’aboutissement d’un travail qui a duré plusieurs mois », a déclaré Omar Nahli. A l’en croire, c’est un produit qui permet aux clients de gagner du temps dans leurs transactions financières.

Moov Banking avec Orabank est un produit simple, rapide et conçu avec une sécurité optimale. « C’est vraiment une flexibilité qui répond à notre philosophie de transformation digitale. Nous sommes vraiment dans une phase intégrale où on veut rendre la banque accessible à tous nos clients et leur faciliter la vie. Ce produit vient participer à cela », s’est réjouie la directrice générale de Orabank, Josiane Tchoungui. Heureuse de la qualité du travail qui a été fait, elle n’a pas manqué de remercier les équipes de Moov Money et de Orabank qui ont œuvré à la mise à disposition de ce produit.

Pour le directeur de la banque digitale Orabank, Moov Banking est une solution innovante. « Nous estimons que le partenariat que nous venons de sceller avec Moov aujourd’hui est un début pour pouvoir avancer encore sur d’autres secteurs. (...) Nous voulons offrir à nos clients de nos deux institutions, une expérience assez mémorable et nous espérons que nous y sommes », a affirmé Stan Agouda.

Comment y souscrire ?

L’abonné a deux possibilités pour souscrire au service. Il peut procéder par USSD pour une souscription automatique (*855*1*3#) ou se rendre dans l’une des agences Orabank pour remplir le formulaire. Cette souscription lui permet de lier son compte bancaire à son compte Moov Money actif. « Vous avez la possibilité de lier plusieurs comptes au même numéro Moov Money mais pas l’inverse », a précisé Estelle Anyovi, responsable produits à Moov Africa.

Une fois la liaison entre le compte Moov Money et le compte Orabank finalisée, le client peut effectuer les opérations bancaires depuis la syntaxe (*855*1*3*7#) de son compte Moov Money vers son compte Orabank et vice-versa. La consultation de solde bancaire (mini-relevé) est aussi disponible. Le service Moov Banking est disponible 24 h sur 24h et 7 jours sur 7.

Akpédjé Ayosso

Quelques photos de la cérémonie

17 décembre 2022 par ,