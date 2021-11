Des tractations en cours entre Cotonou, Rabat et Paris

Les tractations se poursuivent entre les autorités du Bénin, du Maroc et de la France pour l’extradition du Français Hubert Goutay, accusé dans une affaire de drogue au Bénin.

Arrêté le 13 octobre 2021 au Maroc en application d’un mandat d’arrêt international émis par le Bénin pour des faits de « trafic de drogue », le ressortissant français Hubert Goutay est en détention à Rabat. Le dossier de l’opérateur économique suspecté dans l’affaire de trafic de drogue au Bénin est suivi de près par les autorités du Bénin et les services de renseignements et du Ministère de la Défense en France.

Les sources proches du dossier informent que des tractations sont en cours pour l’extradition de Hubert Goutay.

Vers quel pays les autorités marocaines accepteraient-elles d’envoyer Hubert Goutay, si des sources proches de Paris mettent en doute les accusations de la justice béninoise contre le mis en cause ? Le sort de Hubert Goutay dépendra de l’issue des négociations entre les autorités françaises, marocaines et béninoises. Pour l’heure, les tractations se poursuivent.

M. Goutay est un homme d’affaires spécialisé dans le négoce de matières premières, patron de la société Goodness SAS.

Le Français est recherché par la justice béninoise pour une affaire de 145 kg de cocaïne saisis dans un conteneur au port de Cotonou. Plusieurs personnes sont inculpées dans l’affaire dont Séraphin Yèto, PDG de Sonimex, une entreprise spécialisée dans le commerce de matériaux de construction.

M. M.

19 novembre 2021 par ,