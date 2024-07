Des tonnes d’armes et de munitions obsolètes détruites à Ouidah

Plus de 2 tonnes d’armes et de munitions obsolètes des Forces de défense et de sécurité du Bénin ont été détruites, mercredi 10 juillet 2024, au polygone de Dan, dans la commune de Djidja.

Destructions des armes et munitions obsolètes des Forces de défense et de sécurité du Bénin. C’est une opération initiée par la Direction du Matériel des Armées (DMA) grâce au financement du Bureau de destruction et de réduction des armes du Bureau des affaires politico-militaires du département d’État américain, le Mines Advisory Group MAG. Elle permet de réduire le risque de détournement des stocks nationaux et assurer la sécurité des populations civiles contre d’éventuelles explosions accidentables. Ce mercredi 10 juillet, plus 2 tonnes d’armes et de munitions obsolètes ont été détruites.

La campagne lancée depuis 2020 avec l’aide des partenaires américains en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petits calibres a permis de détruire plus de 300 tonnes de munitions obsolètes.

A.A.A

12 juillet 2024 par ,