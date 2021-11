Des tests d’entrée à l’ESMT prévus pour le 30 novembre

La direction des examens et concours du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (DEC/MESRS) organise pour le compte de l’année académique 2021-2022, des tests de recrutement en première année de l’Ecole supérieure multinationale des télécommunications (ESMT) de Dakar le 30 novembre 2021. Ces tests selon le communiqué du ministère de l’enseignement supérieur, ont été organisés à la demande du ministère de l’économie numérique et de la communication.

