Des stands de produits locaux au stade GMK de Cotonou

Promotion du ‘’Made in Benin’’ au Stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou (GMK) de Kouhounou Cotonou dans le cadre de la fête de l’indépendance. L’évènement est organisé par l’Association béninoise des producteurs locaux (ABPL) du 28 juillet au 01 août 2021.

Plus de 80 stands des produits locaux sont ouverts sur l’esplanade du stade de l’amitié Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Initié par l’Association béninoise des producteurs locaux (ABPL), l’évènement a pour but selon le président Ayouba Sali de promouvoir la consommation locale. Il a aussi mis l’accent sur l’aspect économique de cet événement. « Pour nous, un pays comme le nôtre, doit d’abord se révéler à travers une économie forte. Ce n’est pas en faisant de l’importation quotidiennement que nous allons nous en sortir », a confié Ayouba Sali à Kori Actu.

Pour le secrétaire général de l’association Lewis Atta, il faut amener les Béninoises et Béninois à aimer les produits de chez nous et à les consommer afin de promouvoir le Made in Bénin.

A.A.A

31 juillet 2021 par