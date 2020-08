Des smartphones vendus avec des logiciels malveillants

Des milliers de smartphones de la marque Tecno à bas prix ont été vendus en Afrique avec un logiciel malveillant appelé Triada.

Selon une enquête menée par Secure-D, un service de sécurité mobile appartenant à la société de technologie mobile Upstream, et BuzzFeed News, le malware Triada a été découvert sur les smartphones Tecno W2 dans des pays comme l’Éthiopie, le Ghana, le Cameroun et l’Afrique du Sud.

Le malware Triada installe un code malveillant appelé xHelper sur les appareils et abonne les utilisateurs à leur insu à des services qui consomment du temps d’antenne prépayé, seul moyen de payer pour des produits numériques dans de nombreux pays en développement.

CNN Business rapporte que « la plateforme antifraude a enregistré 19,2 millions de transactions suspectes depuis mars 2019 à partir de plus de 200 000 appareils uniques ». « Le fait que le logiciel malveillant arrive préinstallé sur des téléphones qui sont achetés par millions par des ménages généralement à faibles revenus vous dit tout ce que vous devez savoir sur ce à quoi l’industrie est actuellement confrontée », a déclaré le directeur général, Geoffrey Cleaves responsable de la plateforme Secure-D.

La société chinoise Tecno Mobile en réponse a affirmé selon la même source qu’il s’agissait d’un « problème de sécurité mobile ancien et résolu dans le monde entier, pour lequel un correctif a été publié en mars 2018 ».

Les consommateurs actuels qui sont confrontés à cette situation doivent télécharger le correctif via leur téléphone ou contacter le service après-vente.

Dans sa déclaration à CNN Business, Tecno Mobile a également déclaré qu’elle attache une grande importance à la sécurité des données des consommateurs et à la sécurité des produits.

« Chaque logiciel installé sur chaque appareil est soumis à une série de contrôles de sécurité rigoureux, comme notre propre plate-forme de balayage de sécurité », a-t-elle ajouté.

À en croire la même source, l’enquête de Secure D a permis « de trouver des preuves dans les données de code et de trafic permettant de relier au moins un des composants de xHelper à des demandes d’abonnement frauduleuses via le téléphone Tecno W2 » .

L’analyse a été effectuée sur des téléphones d’utilisateurs existants et sur des combinés nouvellement achetés. « Aucun signe de malware Triada n’a été trouvé pour affecter d’autres téléphones portables fabriqués par la société chinoise Transsion », a notifié Secure-D.

