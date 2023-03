Des sculptures bientôt installées sur la route de l’Esclave

Le Conseil des ministres a autorisé ce mercredi 22 mars 2023, la contractualisation pour la mission de conception, construction, livraison et assemblage de sculptures représentant des scènes de personnages à poser sur la place aux enchères et autour de l’arbre de retour à Ouidah.

Le gouvernement annonce des réalisations de sculptures. Selon le Conseil des ministres, il s’agit de sculptures en bronze d’une hauteur de 2 mètres représentant trois scènes de personnages posés sur des socles en béton armé dont deux à la place aux enchères et une autour de l’arbre du retour. « La scène de marquage au fer rouge constituée de deux personnages et celle de vente aux enchères composée de cinq personnages seront installées sur la place aux enchères. Quant à la scène autour de l’arbre du retour, elle comprend cinq personnages », informe le Conseil des ministres.

La même source indique que « ces réalisations représentent des captifs déportés vers les rives des Amériques et évoquent des souvenirs d’une tragédie dans le cadre de la traite transatlantique ». « Elles sont destinées à conforter la dynamique touristique en cours dans la ville de Ouidah », ajoute le Conseil. Les sculptures seront installées notamment sur la route de l’Esclave et plus précisément au niveau de la place aux enchères et du village de Zoungbodji où se trouve le Mémorial et l’Arbre du Retour.

Aképdjé Ayosso

22 mars 2023 par